MaChannel - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
MaChannel.mq5 (10.95 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
真实作者:

Ivan Kornilov

一款简单的趋势指标, 基于两条移动均线形成的 NRTR。均线是基于最高价和最低价序列。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2012 年 06 月 18 日发表在 mql4.com 的代码库

图例.1. MaChannel

Q2MA Q2MA

一款简单的趋势指标, 基于两条移动均线形成的彩色云图。

AsymmetricStochNR_Sign AsymmetricStochNR_Sign

信号量指标, 使用彩色云图形式实现的非对称随机振荡器。

M2_MA M2_MA

均线 EMA 和 LWMA 的平滑线性组合。

Q2MA_HTF Q2MA_HTF

指标 Q2MA 在输入参数中有时间帧选项。