喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Ivan Kornilov
一款简单的趋势指标, 基于两条移动均线形成的 NRTR。均线是基于最高价和最低价序列。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2012 年 06 月 18 日发表在 mql4.com 的代码库。
图例.1. MaChannel
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15606
