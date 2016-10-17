und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MaChannel - Indikator für den MetaTrader 5
Ivan Kornilov
Der einfache Trendindikator basiert auf zwei gleitenden Mittelwerte, die in Form NRTR gemacht wurden. Die gleitenden Mittelwerte werden auf Timeserie über die Preis-reihen High und Low gebaut.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 18.06.2012. veröffentlicht.
