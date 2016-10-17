CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MaChannel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

Ivan Kornilov

Der einfache Trendindikator basiert auf zwei gleitenden Mittelwerte, die in Form NRTR gemacht wurden. Die gleitenden Mittelwerte werden auf Timeserie über die Preis-reihen High und Low gebaut.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 18.06.2012. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator MaChannel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15606

