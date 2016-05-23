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Индикаторы

MaChannel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2308
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Ivan Kornilov

Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в NRTR виде. Скользящие средние построены на таймсериях по High и Low ценового ряда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 18.06.2012.

Рис.1. Индикатор MaChannel

Рис.1. Индикатор MaChannel

Q2MA Q2MA

Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в виде цветного облака.

AsymmetricStochNR_Cloud_HTF AsymmetricStochNR_Cloud_HTF

Индикатор AsymmetricStochNR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

M2_MA M2_MA

Сглаженная нетривиальная линейная комбинация из EMA и LWMA усреднений.

Q2MA_HTF Q2MA_HTF

Индикатор Q2MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.