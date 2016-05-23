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MaChannel - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Ivan Kornilov
Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в NRTR виде. Скользящие средние построены на таймсериях по High и Low ценового ряда.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 18.06.2012.
Рис.1. Индикатор MaChannel
Q2MA
Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в виде цветного облака.AsymmetricStochNR_Cloud_HTF
Индикатор AsymmetricStochNR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.