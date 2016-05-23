Реальный автор:

Ivan Kornilov

Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в NRTR виде. Скользящие средние построены на таймсериях по High и Low ценового ряда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 18.06.2012.

Рис.1. Индикатор MaChannel