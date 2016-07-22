無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MaChannel - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 912
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Ivan Kornilov
NRTRの形をとった2つの移動平均線に基づいた簡単なトレンド指標。MAは価格シリーズの高値と低値による時系列に基づいています。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2012年6月18日に公開されました。
図1 MaChannel
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15606
Q2MA
色付きの雲の形をとった2つの移動平均線に基づいた簡単なトレンド指標。AsymmetricStochNR_Sign
色付きの雲の形をとる非対称ストキャスティックオシレータを使ったセマフォシグナル指標。