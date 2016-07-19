CodeBaseSeções
MaChannel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Verdadeiro autor:

Ivan Kornilov

Indicador de tendência simples baseado em duas médias móveis na forma de NRTR. As médias móveis são construídas sobre os timeseries segundo o High e Low de uma série de preços.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 18.06.2012.

Fig.1. Indicador MaChannel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15606

