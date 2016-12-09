Autor real: Svinozavr



Indicador de señal de semáforo con uso de un oscilador estocástico asimétrico. Las señales surgen en el caso de que se crucen el oscilador y la línea de señal.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".





Fig. 1. Indicador AsymmetricStochNR_Sign