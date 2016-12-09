Mira cómo descargar robots gratis
Q2MA_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador Q2MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Q2MA.mq5.
Fig. 1. Indicador Q2MA_HTF
M2_MA
Combinación lineal no trivial suavizada de las medias EMA y LWMA.MaChannel
Sencillo indicador de tendencia basado en dos medias móviles en forma de NRTR.
Exp_Q2MA
El experto Exp_Q2MA está construido sobre la base del cambio de color del indicador Q2MA.Exp_MaChannel
Sistema comercial construido con las señales del indicador MaChannel.