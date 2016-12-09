CodeBaseSecciones
Indicadores

Q2MA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador Q2MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Q2MA.mq5.


Fig. 1. Indicador Q2MA_HTF

M2_MA M2_MA

Combinación lineal no trivial suavizada de las medias EMA y LWMA.

MaChannel MaChannel

Sencillo indicador de tendencia basado en dos medias móviles en forma de NRTR.

Exp_Q2MA Exp_Q2MA

El experto Exp_Q2MA está construido sobre la base del cambio de color del indicador Q2MA.

Exp_MaChannel Exp_MaChannel

Sistema comercial construido con las señales del indicador MaChannel.