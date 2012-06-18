Смотри, как бесплатно скачать роботов
MaChannel - индикатор для MetaTrader 4
- 7823
Как видно по картинке, индикатор меняет направление в случае пробития ценой машки.
Машки строятся по максимальной и минимальной ценам бара.
- ma - период скользящей средней;
- shift - сдвиг линий в точках(Point);
- oneWay - если установить этот параметр в true, ма не будет откатываться назад при движении цены против тренда.
2012/07/07 - Обновил индикатор. Появился параметр oneWay. Теперь индикатор просто меняет цвет, рисуется только средняя, работающая как поддержка.
