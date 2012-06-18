Как видно по картинке, индикатор меняет направление в случае пробития ценой машки.



Машки строятся по максимальной и минимальной ценам бара.

ma - период скользящей средней;

shift - сдвиг линий в точках(Point);

oneWay - если установить этот параметр в true, ма не будет откатываться назад при движении цены против тренда.





2012/07/07 - Обновил индикатор. Появился параметр oneWay. Теперь индикатор просто меняет цвет, рисуется только средняя, работающая как поддержка.