M2_MA - indicador para MetaTrader 5
Combinación lineal no trivial suavizada de las medias EMA y LWMA.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 07.05.2012.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15611
Sencillo indicador de tendencia basado en dos medias móviles en forma de NRTR.Q2MA
Sencillo indicador de tendencia basado en dos medias móviles en forma de nube de color.