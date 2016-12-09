CodeBaseSecciones
Q2MA - indicador para MetaTrader 5

Autor real: Desconocido

Sencillo indicador de tendencia basado en dos medias móviles en forma de nube de color. Las medias móviles están construidas sobre las series temporales de Close y Open de la serie de precio.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 08.06.2011.

Fig. 1. Indicador Q2MA

Fig. 1. Indicador Q2MA

AsymmetricStochNR_Sign AsymmetricStochNR_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso de un oscilador estocástico asimétrico en forma de nube de color.

AsymmetricStochNR_Cloud_HTF AsymmetricStochNR_Cloud_HTF

Indicador AsymmetricStochNR_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

MaChannel MaChannel

Sencillo indicador de tendencia basado en dos medias móviles en forma de NRTR.

M2_MA M2_MA

Combinación lineal no trivial suavizada de las medias EMA y LWMA.