Q2MA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
Q2MA.mq5 (6.48 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

unbekannt

Der einfache Trendindikator basiert auf zwei gleitenden Mittelwerte, die in Form einer farbigen Wolke gemacht wurden. Die gleitenden Mittelwerte werden auf Timeserie über die Preis-reihen Close und Open gebaut.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 08.06.2011. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Q2MA

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15605

