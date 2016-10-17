Der echte Autor:

unbekannt

Der einfache Trendindikator basiert auf zwei gleitenden Mittelwerte, die in Form einer farbigen Wolke gemacht wurden. Die gleitenden Mittelwerte werden auf Timeserie über die Preis-reihen Close und Open gebaut.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 08.06.2011. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Q2MA