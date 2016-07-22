無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Q2MA - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
不明
色付きの雲の形をとった2つの移動平均線に基づいた簡単なトレンド指標。MAは価格シリーズの終値と始値による時系列に基づいています。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2011年6月8日に公開されました。
図1 Q2MA
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15605
