Q2MA - indicador para MetaTrader 5
- 1778
-
Verdadeiro autor:
Desconhecido
Indicador de tendência simples baseado em duas médias móveis na forma de uma nuvem colorida. As médias móveis são construídas sobre os timeseries segundo o Close e Open de uma série de preços.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 08.06.2011.
Fig.1. Indicador Q2MA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15605
Indicador de sinal semáforo utilizando o oscilador estocástico assimétrico na forma de nuvens coloridas.AsymmetricStochNR_Cloud_HTF
Indicador AsymmetricStochNR_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.