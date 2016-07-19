CodeBaseSeções
Q2MA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1778
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
Q2MA.mq5 (6.48 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

Verdadeiro autor:

Desconhecido

Indicador de tendência simples baseado em duas médias móveis na forma de uma nuvem colorida. As médias móveis são construídas sobre os timeseries segundo o Close e Open de uma série de preços.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 08.06.2011.

Fig.1. Indicador Q2MA

Fig.1. Indicador Q2MA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15605

