Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AsymmetricStochNR_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 710
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador AsymmetricStochNR_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador AsymmetricStochNR_Cloud.mq5.
Fig. 1. Indicador AsymmetricStochNR_Cloud_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15583
Oscilador estocástico asimétrico en forma de nube de color.Exp_CCI_Woodies
El experto Exp_Directed_Movement está construido sobre la base del cambio de color del indicador CCI_Woodies.
Indicador de señal de semáforo con uso de un oscilador estocástico asimétrico en forma de nube de color.Q2MA
Sencillo indicador de tendencia basado en dos medias móviles en forma de nube de color.