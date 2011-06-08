Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Q2MA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12095
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Индикатор на базе MA с звуковым и текстовым оповещением...
AML - Adaptive Market Level
Адаптивный уровень рынка - показывает текущий опроный уровень рыночной цены. Уровень смещается только при трендовом движении цены.STALIN
Индикатор STALIN на основе двух скользящих средних (Moving Averages, MA) с алертами и фильтрами.
LiveMA
Советник на основе скользящих средних (Moving Average)Генератор сигналов DC signals
Для генерации сигналов анализируются совместные патерны трёх индикаторов DCOS(автор DC2008) и BullsPower с BearsPower.