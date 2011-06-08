CodeBaseРазделы
Индикаторы

Q2MA - индикатор для MetaTrader 4

Warstein
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор на базе MA с звуковым и текстовым оповещением...


