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Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в виде цветного облака. Скользящие средние построены на таймсериях по Close и Open ценового ряда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 08.06.2011.

Рис.1. Индикатор Q2MA