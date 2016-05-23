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Индикаторы

Q2MA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2477
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
Q2MA.mq5 (6.48 KB) просмотр
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Реальный автор:

Неизвестен

Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в виде цветного облака. Скользящие средние построены на таймсериях по Close и Open ценового ряда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 08.06.2011.

Рис.1. Индикатор Q2MA

Рис.1. Индикатор Q2MA

AsymmetricStochNR_Cloud_HTF AsymmetricStochNR_Cloud_HTF

Индикатор AsymmetricStochNR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_CCI_Woodies Exp_CCI_Woodies

Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора CCI_Woodies.

MaChannel MaChannel

Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в NRTR виде.

M2_MA M2_MA

Сглаженная нетривиальная линейная комбинация из EMA и LWMA усреднений.