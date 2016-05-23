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Q2MA - индикатор для MetaTrader 5
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Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в виде цветного облака. Скользящие средние построены на таймсериях по Close и Open ценового ряда.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 08.06.2011.
Рис.1. Индикатор Q2MA
AsymmetricStochNR_Cloud_HTF
Индикатор AsymmetricStochNR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_CCI_Woodies
Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора CCI_Woodies.