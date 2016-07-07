代码库部分
Q2MA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
一款简单的趋势指标, 基于两条移动均线形成的彩色云图。均线是基于收盘价和开盘价序列。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2011 年 06月 08 日发表在 mql4.com 的代码库

图例.1. Q2MA

AsymmetricStochNR_Sign AsymmetricStochNR_Sign

信号量指标, 使用彩色云图形式实现的非对称随机振荡器。

AsymmetricStochNR_Cloud_HTF AsymmetricStochNR_Cloud_HTF

指标 AsymmetricStochNR_Cloud 在输入参数中有时间帧选项。

MaChannel MaChannel

一款简单的趋势指标, 基于两条移动均线形成的 NRTR。

M2_MA M2_MA

均线 EMA 和 LWMA 的平滑线性组合。