真实作者:

未知

一款简单的趋势指标, 基于两条移动均线形成的彩色云图。均线是基于收盘价和开盘价序列。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2011 年 06月 08 日发表在 mql4.com 的代码库。

图例.1. Q2MA