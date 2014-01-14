Mira cómo descargar robots gratis
Señal de Rango más Estrecho - indicador para MetaTrader 5
Este indicador es una variante de iVLT. El algoritmo de cálculo es como sigue:
- en cada barra se calcula el rango para el número de barras establecido, es decir, la distancia entre el máximo más alto y el mínimo más bajo.
- si el rango calculado sobre la barra actual es menor que el rango mínimo calculado en las barras anteriores, se trata de una señal que indica compresión del mercado.
Parámetros:
- Bars in Range - el número de barras para el cálculo del rango (la barra actual).
- Check Period - el período del rango mínimo.
Recomendaciones:
- no se recomienda utilizar este indicador en marcos temporales pequeños, debido al ruido que puedan contener.
- el indicador no especifica la dirección, por lo que existen dos variantes de uso cuando se forma la señal:
- colocar órdenes de stop en los límites del rango de la señal,
- utilizarlo en combinación con algún indicador de tendencia, y poner la orden de stop sólo en la dirección de la tendencia (si hubo un avance en la dirección opuesta, borrar la orden de stop).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1558
