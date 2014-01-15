Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VLT_TRADER - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1195
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es fortrader, enlace al código fuente https://www.mql5.com/en/code/8006.
Cómo funciona
Si la barra se forma con un tamaño de sombra menor que la barra más baja para un número determinado de barras, se realiza el ajuste de dos órdenes stop pendientes. Cuando una de las órdenes se dispara, se retira la segunda.
La definición de las señales de comercio se entrega al indicador. Cuando el indicador tiene un parámetro periodo, por ejemplo el número de barras en el que se determina el tamaño mínimo de la barra. La línea verde muestra el tamaño de la barra actual, la línea azul es el tamaño mínimo de barra, los puntos son las señales de la generación de órdenes.
La imagen 1 muestra el funcionamiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias, la imagen 2 muestra los resultados del probador de estrategias.
Fig. 1. Cómo funciona el Asesor Experto.
Fig. 2. Resultados del Asesor Experto para el último mes (09.2012) en EURUSD M15.
Parámetros
- period - Periodo del indicador.
- PendingLevel - El nivel de ajuste de órdenes pendientes desde Máximo/Mínimo de la barra anterior.
- Lots - Lotes.
- StopLoss - Stop Loss en puntos, 0 - sin Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit en puntos, 0 - sin Take Profit.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1163
Un reemplazo alternativo para el indicador estándar RVI que considera el volumen de las operaciones.Exp_2pbIdealMA
El indicador Exp_2pbIdealMA se basa en el cruce de dos medias móviles. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y la media móvil rápida 2pbIdeal1MA se cruza con la media móvil lenta 2pbIdeal3MA.
Un incremento en la actividad de la negociación suele preceder un aumento o una disminución en el precio. El indicador True MFI intenta aprovechar este hecho.Smatf
El Asesor Experto analiza muchas Medias Móviles de tres marcos de tiempo.