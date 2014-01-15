El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es fortrader, enlace al código fuente https://www.mql5.com/en/code/8006.

Cómo funciona

Si la barra se forma con un tamaño de sombra menor que la barra más baja para un número determinado de barras, se realiza el ajuste de dos órdenes stop pendientes. Cuando una de las órdenes se dispara, se retira la segunda.

La definición de las señales de comercio se entrega al indicador. Cuando el indicador tiene un parámetro periodo, por ejemplo el número de barras en el que se determina el tamaño mínimo de la barra. La línea verde muestra el tamaño de la barra actual, la línea azul es el tamaño mínimo de barra, los puntos son las señales de la generación de órdenes.

La imagen 1 muestra el funcionamiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias, la imagen 2 muestra los resultados del probador de estrategias.





Fig. 1. Cómo funciona el Asesor Experto.





Fig. 2. Resultados del Asesor Experto para el último mes (09.2012) en EURUSD M15.

Parámetros