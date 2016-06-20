Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Narrowest Range Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Die Idee des Indikators ist eine Variation von iVLT. Der Algorithmus für die Berechnung ist wie folgt:
- berechne für jeden Balken der eingestellten Menge von Balken den Bereich, d.h. die Entfernung vom maximalen Hoch zum minimalen Tief.
- wenn der berechnet Bereich des aktuellen Balkens kleines ist als der minimale Bereich der für den vorherigen Balken berechnet wurde, signalisiert das die Marktkompression.
Parameter:
- Bars in Range - anzahl der Balken für die Berechnung des Bereichs (der aktuelle Balken).
- Check Period - Periode für die Definition des minimalen Bereichs.
Empfehlungen:
- Es wird nicht empfohlen, diesen Indikator in kleinen ("Rauschen") Frames zu verwenden.
- der Indikator zeigt nicht die Richtung an, daher gibt es zwei Varianten für die Verwendung wenn ein Signal gebildet wird:
- platzieren Sie Stop Orders an den Grenzen des Signalbereichs,
- verwenden Sie ihn gemeinsam mit einem beliebigen Trendindikator und platzieren Sie eine Stop Order only nur in Trendrichtung (wenn es einen Asubruch in die entgegengesetzte Richtung gibt, löschen Sie die Stop Order).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1558
