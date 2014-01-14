Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Narrowest Range Signal - indicador para MetaTrader 5
- 2289
A idéia do indicador é uma variação do iVLT. O algoritmo para o cálculo é o seguinte:
- sobre cada barra é calculado o intervalo do número de conjunto de barras, ou seja, a distância do preço máximo para o preço mínimo.
- se intervalo é calculado sobre a barra atual é menor do que o intervalo mínimo calculado sobre as barras anteriores, é um sinal de compressão do mercado.
Parâmetros:
- Bars in Range - o número de barras para o cálculo do intervalo (a barra atual).
- Check Period - o período da definição de intervalo mínimo.
Recomendações:
- não é recomendado o uso do indicador sobre os timeframes pequeno ("ruído").
- o indicador não especifica a direção, então duas variantes de uso estão disponíveis quando o sinal é formado:
- colocar ordens pendentes para os limites do sinal do indicador,
- usar em par com qualquer indicador de tendência e colocar ordem pendente apenas na direção de tendência (se houve um avanço na direção oposta, apague a ordem pendente).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1558
