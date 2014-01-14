CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Narrowest Range Signal - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2289
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A idéia do indicador é uma variação do iVLT. O algoritmo para o cálculo é o seguinte:

  • sobre cada barra é calculado o intervalo do número de conjunto de barras, ou seja, a distância do preço máximo para o preço mínimo.
  • se intervalo é calculado sobre a barra atual é menor do que o intervalo mínimo calculado sobre as barras anteriores, é um sinal de compressão do mercado.

Parâmetros:

  • Bars in Range - o número de barras para o cálculo do intervalo (a barra atual).
  • Check Period - o período da definição de intervalo mínimo.

Narrowest Range Signal


Recomendações:

  1. não é recomendado o uso do indicador sobre os timeframes pequeno ("ruído").
  2. o indicador não especifica a direção, então duas variantes de uso estão disponíveis quando o sinal é formado:

    • colocar ordens pendentes para os limites do sinal do indicador,
    • usar em par com qualquer indicador de tendência e colocar ordem pendente apenas na direção de tendência (se houve um avanço na direção oposta, apague a ordem pendente).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1558

XCCX XCCX

Commodity channel index com a possibilidade de selecionar os algoritmos de média e a variação dinâmica dos níveis de sobrecompa / sobrevenda.

VSI VSI

Indicador que calcula o volume por segundo (ou de um determinado período) e sua correspondente média móvel.

i-Friday_Sig i-Friday_Sig

Sinais de entradas e saídas do sistema "Efeito Sexta-feira".

XRSX XRSX

Índice de Força Relativa com uma variação dinâmica dos níveis de sobrecompra / sobrevenda e a possibilidade de selecionas os algoritmos de suavização.