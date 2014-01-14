CodeBaseSecciones
Pipser - Asesor Experto para MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin
Visualizaciones:
1641
Ranking:
(41)
Publicado:
Actualizado:
pipser.mq5 (3.38 KB) ver
Este Asesor Experto permite realizar trading con un clic.

Sólo tiene que pulsar el botón correspondiente para abrir una posición. Para cerrar la posición, pulse el botón contrario, es decir, si está abierta una posición de Compra (Buy), pulse el botón "Vender" (Sell) para cerrarla.

Parámetros de entrada:

  • Lot - tamaño del lote.
  • SL - Stop Loss en puntos, si es 0, no hay SL.
  • Slipage - desviación en puntos.

Pipser

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/160

