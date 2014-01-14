Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pipser - Asesor Experto para MetaTrader 5
Este Asesor Experto permite realizar trading con un clic.
Sólo tiene que pulsar el botón correspondiente para abrir una posición. Para cerrar la posición, pulse el botón contrario, es decir, si está abierta una posición de Compra (Buy), pulse el botón "Vender" (Sell) para cerrarla.
Parámetros de entrada:
- Lot - tamaño del lote.
- SL - Stop Loss en puntos, si es 0, no hay SL.
- Slipage - desviación en puntos.
