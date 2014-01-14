Mira cómo descargar robots gratis
Dual_Trix_Upgrade2 - indicador para MetaTrader 5
Nueva versión del indicador Dual Trix. El indicador Dual Trix con valores resaltados duales en la gráfica y en la ventana del indicador.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/157
