CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Narrowest Range Signal - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7045
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора является вариацией iVLT. Алгоритм расчёта таков:

  • на каждом баре считаем диапазон за указанное количество баров, т.е. расстояние от максимального high до минимального low.
  • если диапазон, рассчитанный на текущем баре меньше минимального из диапазонов, рассчитанного на предыдущих барах - считаем это сигналом о сжатии рынка.

Параметры:

  • Bars in Range - количество баров для расчёта диапазона (текущего бара).
  • Check Period - период определения минимального диапазона.

Narrowest Range Signal


Советы:

  1. не рекомендуется применять индикатор на малых ("шумных") фреймах.
  2. индикатор не указывает направление, поэтому возможны два варианта применения после формирования сигнала:

    • поставить стоп-ордера на границах сигнального диапазона,
    • использовать в паре с каким-либо трендовым индикатором и ставить стоп-ордер только в направлении тренда (если произошёл пробой в противоположном направлении, стоп-ордер удалить).
i-Friday_Sig i-Friday_Sig

Сигналы входов и выходов по системе "Эффект пятницы"

b-clock b-clock

Индикатор отображает сколько времени в минутах и секундах осталось до появления новой свечи.

VSI VSI

Индикатор, который вычисляет объем за секунду (или за период) и соответствующее скользящее среднее.

False Breakouts Counter False Breakouts Counter

Индикатор показывает количество ложных пробоев за указанный период