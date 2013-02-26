Смотри, как бесплатно скачать роботов
Narrowest Range Signal - индикатор для MetaTrader 5
- 7045
Идея индикатора является вариацией iVLT. Алгоритм расчёта таков:
- на каждом баре считаем диапазон за указанное количество баров, т.е. расстояние от максимального high до минимального low.
- если диапазон, рассчитанный на текущем баре меньше минимального из диапазонов, рассчитанного на предыдущих барах - считаем это сигналом о сжатии рынка.
Параметры:
- Bars in Range - количество баров для расчёта диапазона (текущего бара).
- Check Period - период определения минимального диапазона.
Советы:
- не рекомендуется применять индикатор на малых ("шумных") фреймах.
- индикатор не указывает направление, поэтому возможны два варианта применения после формирования сигнала:
- поставить стоп-ордера на границах сигнального диапазона,
- использовать в паре с каким-либо трендовым индикатором и ставить стоп-ордер только в направлении тренда (если произошёл пробой в противоположном направлении, стоп-ордер удалить).
i-Friday_Sig
Сигналы входов и выходов по системе "Эффект пятницы"b-clock
Индикатор отображает сколько времени в минутах и секундах осталось до появления новой свечи.
VSI
Индикатор, который вычисляет объем за секунду (или за период) и соответствующее скользящее среднее.False Breakouts Counter
Индикатор показывает количество ложных пробоев за указанный период