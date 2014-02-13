代码库部分
狭窄范围信号 - MetaTrader 5脚本

该指标的思路是 iVLT 的变种。计算算法如下:

  • 在每根柱线上计算设置的柱线范围, 即, 最高点至最低点的距离。
  • 如果当前柱线的范围计算小于前一根柱线计算的最小范围, 此时是市场压缩信号。

参数:

  • 柱线范围 - 计算范围的柱线数量 (当前柱线)。
  • 检查周期 - 最小范围周期定义。

狭窄范围信号


推荐:

  1. 不建议在小 ("噪音") 时间帧中使用指标。
  2. 指标没有指明方向, 所以两个可用的变种作为信号形成:

    • 在信号范围边界放置挂单,
    • 配合使用任意趋势指标, 并且仅在趋势方向上放置挂单 (如果反方向突破, 删除挂单)。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1558

