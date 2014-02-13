请观看如何免费下载自动交易
该指标的思路是 iVLT 的变种。计算算法如下:
- 在每根柱线上计算设置的柱线范围, 即, 最高点至最低点的距离。
- 如果当前柱线的范围计算小于前一根柱线计算的最小范围, 此时是市场压缩信号。
参数:
- 柱线范围 - 计算范围的柱线数量 (当前柱线)。
- 检查周期 - 最小范围周期定义。
推荐:
- 不建议在小 ("噪音") 时间帧中使用指标。
- 指标没有指明方向, 所以两个可用的变种作为信号形成:
- 在信号范围边界放置挂单,
- 配合使用任意趋势指标, 并且仅在趋势方向上放置挂单 (如果反方向突破, 删除挂单)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1558
