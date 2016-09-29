コードベースセクション
ポケットに対して
Narrowest Range Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標の概念はiVLTの一種です。計算アルゴリズムは下記のとおりです。

  • 各バーでは決まったバー数の範囲、つまり最大から最小への距離が計算されます。
  • 現在バーで計算された範囲が前のバーで計算された最小範囲未満であるのは、市場の圧縮のシグナルです。

パラメータ：

  • Bars in Range - 範囲の計算のためのバーの数（現在のバー）
  • Check Period - 最小範囲の定義の期間

Narrowest Range Signal


推奨

  1. この指標の小さな（「ノイズ」）時間枠での使用は推奨されません。
  2. この指標は方向を指定しないので、シグナルが形成されるとその用途には2つの種類があります。

    • 信号範囲の境界でストップ注文を出す
    • 任意のトレンド指標と一緒に使ってトレンド方向のみにストップ注文を出す（逆方向のブレイクスルーがあった場合はストップオーダーを削除）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1558

