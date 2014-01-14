CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Multik - Asesor Experto para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1712
Ranking:
(34)
Publicado:
Actualizado:
multik.mq5 (25.85 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor original:

Este Asesor Experto se basa en la idea presentada en el artículo Creación de un Asesor Experto que negocia en Varios Instrumentos.

Negocia con EURUSD y GBPUSD en barras diarias. Compra cuando MA es ascendente y vende cuando MA es descendente.

Se utiliza una función especial para la gestión de capital. Para el período de prueba se utilizó el año pasado.

Parámetros de entrada:

  • Symb* - símbolo;
  • Trade* - trade permitido;
  • Per* - Período de MA;
  • ApPrice* - precio aplicado (precio de cierre por defecto);
  • MaMethod* - Método de Media Móvil (MA simple por defecto);
  • StLoss* - Stop Loss en puntos;
  • TkProfit* - Take Profit en puntos;
  • Lots* - Volumen posición;
  • Slippage* - Desviación


Asesor Experto Multidivisa


Asesor Experto Multidivisa

Recomendaciones:

No se recomienda utilizarlo para trade real.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/158

Dual_Trix_Upgrade2 Dual_Trix_Upgrade2

El indicador Dual Trix con valores resaltados duales en la gráfica y en la ventana del indicador.

Señal de Rango más Estrecho Señal de Rango más Estrecho

El indicador de rango estrecho define los momentos en que el mercado está en estado "comprimido", lo que indica un avance futuro.

MartGreg MartGreg

Asesor Experto, basado en dos MACD, utiliza el sistema de gestión de capital martingala.

Dual Trix UpGrade_1 Dual Trix UpGrade_1

Dual Trix UpGrade_1.