Autor original:

Este Asesor Experto se basa en la idea presentada en el artículo Creación de un Asesor Experto que negocia en Varios Instrumentos.

Negocia con EURUSD y GBPUSD en barras diarias. Compra cuando MA es ascendente y vende cuando MA es descendente.



Se utiliza una función especial para la gestión de capital. Para el período de prueba se utilizó el año pasado.



Parámetros de entrada:

Symb* - símbolo;

Trade* - trade permitido;

Per* - Período de MA;

ApPrice* - precio aplicado (precio de cierre por defecto);

MaMethod* - Método de Media Móvil (MA simple por defecto);

StLoss* - Stop Loss en puntos;

TkProfit* - Take Profit en puntos;

Lots* - Volumen posición;

Slippage* - Desviación









Recomendaciones:

No se recomienda utilizarlo para trade real.