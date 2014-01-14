Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Multik - Asesor Experto para MetaTrader 5
Autor original:
Este Asesor Experto se basa en la idea presentada en el artículo Creación de un Asesor Experto que negocia en Varios Instrumentos.
Negocia con EURUSD y GBPUSD en barras diarias. Compra cuando MA es ascendente y vende cuando MA es descendente.
Se utiliza una función especial para la gestión de capital. Para el período de prueba se utilizó el año pasado.
Parámetros de entrada:
- Symb* - símbolo;
- Trade* - trade permitido;
- Per* - Período de MA;
- ApPrice* - precio aplicado (precio de cierre por defecto);
- MaMethod* - Método de Media Móvil (MA simple por defecto);
- StLoss* - Stop Loss en puntos;
- TkProfit* - Take Profit en puntos;
- Lots* - Volumen posición;
- Slippage* - Desviación
Recomendaciones:
No se recomienda utilizarlo para trade real.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/158
