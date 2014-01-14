Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Un Robot realmente aleatorio - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Jim Hunt
- 1844
Autor original:
Este Asesor Experto es una versión MQL5 orientada a objetos del Asesor Experto de entrada aleatoria MQL4 de Trading Gurus.
Este Asesor Experto es más adecuado para periodicidad de un minuto. Pruébelo para cualquier o para todos los pares de divisas.
Utiliza un generador de números aleatorios para simular tirar una moneda al aire y decidir sobre la dirección de cada trade. Se mantiene en el mercado 100% del tiempo. Proporciona un ejemplo de un Asesor Experto mínimo programado en un estilo orientado a objetos, basado en una plantilla diseñada para facilitar la creación de robots más complejos. También proporciona una base para cuantificar el valor añadido por métodos de entrada alternativos más complejos.
¡Puede ser sorprendentemente rentable!
Parámetros de entrada:
- Magic - Número mágico para que su corredor piense que tiene un ¡robot rentable que ocultar! Por defecto = 12345
- Slippage - Desviación permitida en una orden de mercado. Por defecto = 30
- ProfitTarget - Objetivo fijo de beneficio. Por defecto = 1000
- StopLoss - Stop Loss fijo. Por defecto = 3000
- Lots - Tamaño fijo de operación. Por defecto = 0.1
- ReallyRandom - Si es true (cierto), entonces cada ejecución del probador de estrategias mostrará una secuencia diferente de lanzamientos simulados de la moneda. Si es false (falso), cada ejecución del probador de estrategias mostrará exactamente la misma secuencia de lanzamientos simulados de monedas. Por defecto = true
Los ajustes basados en pipos deben dividirse por 10 si su corredor sólo utiliza 4 posiciones decimales.
Informe del Probador de Estrategias
MetaQuotes-Demo (Build 305)
Configuración
|Experto:
|GurooEx01
|Símbolo:
|EURUSD
|Período:
|M1 (2010.01.03 - 2010.08.10)
|Parámetros de entrada:
|Magic=12345
|Slippage=30
|ProfitTarget=1000
|StopLoss=3000
|Lots=0.100000
|ReallyRandom=true
|Broker:
|MetaQuotes Software Corp.
|Divisa:
|USD
|Depósito Inicial:
|3 000.00
Resultados
|Barras:
|219207
|Ticks:
|868201
|Beneficio Neto:
|1 586.38
|Beneficio Bruto:
|4 565.56
|Pérdidas Brutas:
|-2 979.18
|Factor de Beneficio:
|1.53
|Beneficio Esperado:
|28.33
|Factor de Recuperación:
|2.07
|Ratio de Sharpe:
|0.18
|Reducción de Balance:
|Reducción Absoluta del Balance:
|566.12
|Reducción Máxima del Balance:
|663.72 (21.43%)
|Reducción Relativa del Balance:
|21.43% (663.72)
|Reducción de Patrimonio:
|Reducción Absoluta de Patrimonio:
|650.60
|Reducción Máxima de Patrimonio:
|767.30 (24.62%)
|Reducción Relativa de Patrimonio:
|24.62% (767.30)
|Oficios totales:
|56
|Transacciones Cortas (% rentables):
|22 (90.91%)
|Transacciones Largas (% rentables):
|34 (76.47%)
|Transacciones totales:
|112
|Transacciones Rentables (% del total):
|46 (82.14%)
|Transacciones de pérdidas (% del total):
|10 (17.86%)
|La transacción más rentable:
|105.64
|La transacción de más pérdidas:
|-303.15
|Promedio de transacción rentable:
|99.25
|Promedio de transacción de pérdidas:
|-297.92
|El número máximo de ganancias consecutivas ($):
|9 (903.33)
|El número máximo de pérdidas consecutivas ($):
|2 (-599.78)
|El máximo de beneficio consecutivo (número):
|903.33 (9)
|El máximo de pérdida consecutivo (número):
|-599.78 (2)
|Promedio de ganancias consecutivas:
|5
|Promedio de pérdidas consecutivas:
|1
Recomendaciones:
- Para algunos antecedentes teóricos ver este hilo en Trading Gurus Community
- ¡Advertencia sobre Riqueza! Este experto es sólo para fines educativos.
- NUNCA debería usarse en una cuenta real.
- ¡El rendimiento pasado no es en absoluto indicativo de resultados futuros!
