Autor real:

mandorr

Descripcion:

Indicador de tendencia trazado sobre la base de una comparación de seis niveles de medias móviles simples con el alto y bajo para los períodos 10, 20, 30, 40, 50 y 60 de la vela actual.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 10.10.2007.

Fig.1 Indicador TrendPower