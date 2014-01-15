Mira cómo descargar robots gratis
TrendPower - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
mandorr
Descripcion:
Indicador de tendencia trazado sobre la base de una comparación de seis niveles de medias móviles simples con el alto y bajo para los períodos 10, 20, 30, 40, 50 y 60 de la vela actual.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 10.10.2007.
Fig.1 Indicador TrendPower
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1534
