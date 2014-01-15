En comercio automatizado Skype se puede utilizar para enviar mensajes de texto con la información necesaria. En este caso, funciona con Skype si implementa a través de la librería Skype4COM, i.e. un componente ActiveX que permite el acceso a la gestión del programa.

At present time Skype4COM.dll is distributed with skype, by default it is located in the following folder:

Para el Sistema operativo x86:

c:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

Para el Sistema operativo x64:

c:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

This SkypeMQL.dll esta librería se debe instalar en la carpeta: [terminal directory]\MQL5\Libraries



The project supports only 32-bit version of MetaTrader 4/5.





1. Enviando mensajes instantáneos

int SkypeSendInstantMessageW( string skype_name, string message, int status); int SkypeSendInstantMessageA( string skype_name, string message, int status);

Antes de enviar un mensaje instantáneo la función realiza una serie de comprobaciones::

El nombre de usuario no puede estar vacío o comenzar con un número.

El usuario con el nombre especificado debe estar en la lista de contactos.



El mensaje no puede ser una cadena vacía.

El estado de la red del receptor debe coincidir con el valor especificado.



Lista de las constantes del estado de la red:

nombre de la constante

valor

descripción

STATUS_OFFLINE 1

Desconectado

STATUS_ONLINE 2

Conectado

STATUS_AWAY 4

Ausente

STATUS_DONT_DISTURB

16

Ocupado



Para configurar varios estados permitidos a la vez se utiliza además bit-a-bit de constantes, por ejemplo: STATUS_ONLINE | STATUS_AWAY.

La longitud máxima de un mensaje instantáneo es de ~8000 caracteres ANSI, ~4000 caracteres Unicode.

Código de ejemplo::

string InpSkypeName = "echo123" ; string InpTextMessage = "Hello :)" ; string msg; ENUM_SKYPE_ERROR err=(ENUM_SKYPE_ERROR)SkypeSendInstantMessageW(InpSkypeName,InpTextMessage,STATUS_ONLINE|STATUS_AWAY); if (err==ERROR_NO_ERRORS) msg= StringFormat ( "Sent IM to %s, %s" ,InpSkypeName,InpTextMessage); else msg= StringFormat ( "Error sending IM to %s, error: %s" ,InpSkypeName, EnumToString (err)); Print (msg);

2. Envío de mensajes SMS

El servicio para enviar mensajes SMS es de pago en este momento!

int SkypeSendSmsMessageW( string phone_number, string message); int SkypeSendSmsMessageA( string phone_number, string message);

Antes de enviar mensajes SMS se hacen varias comprobaciones:

Número de teléfono debe introducirse en el formato internacional:: + [código de país] [Código de ciudad o de la red] [número de teléfono]

Longitud de la cadena con el número de teléfono debe tener al menos 7 caracteres y comenzar con un signo '+'

El mensaje no puede estar vacío



El envío de SMS a un número inexistente no da lugar a un error. El costo de tal operación será cargado, pero será devuelto después de un corto período de tiempo, porque el mensaje, de hecho, no se han entregado.

Un mensaje SMS está limitado a 116 caracteres 116 ANSI, 58 caracteres Unicode.

Código de ejemplo::

input string InpPhoneNumber = "+380123456789" ; input string InpTextMessage = "Hola :)" ; string msg; ENUM_SKYPE_ERROR err==(ENUM_SKYPE_ERROR) SkypeSendSmsMessageW(InpPhoneNumber,InpTextMessage); if (err==ERROR_NO_ERRORS) msg= StringFormat ( "SMS enviado a %s, %s" ,InpPhoneNumber,InpTextMessage); else msg= StringFormat ( "Error al enviar SMS to %s, : %s" ,InpPhoneNumber, EnumToString (err)); Print (msg);





3. Descripción de los valores de retorno

Ambas funciones devuelven un valor entero que se puede analizar, si es necesario.

nombre de la constante

valor

descripción ERROR_UNKNOWN

-1

Error desconocido

ERROR_NO_ERRORS

0 Ejecución exitosa

ERROR_ATTACH

1

No pudo conectarse a Skype

ERROR_AUTHORIZED

2

Usuario especificado no está en la lista de contactos

ERROR_STATUS

3

Condición de usuario no válido

ERROR_TIMEOUTS

4

Tiempo agotado

ERROR_RUNNING 5 Skype no se carga en la memoria

ERROR_SENDING 6

Error al enviar

ERROR_VALUE 7 Error de parámetros trasferidos

ERROR_ACCESS 8 Acceso a Skype denegado ERROR_SKYPE4COM 9 para x86: Skype4COM.dll no esta registrada

for x64: Error al crear el objeto COM-

4. The first launc

En el primer acceso a la ventana del MetaTrader 5 Skype aparece con la capacidad de proporcionar acceso a la gestión del programa.

Después de confirmar su acceso a Skype, el proceso solicitante llega a la lista almacenada en la configuración del programa: Herramientas -> Opciones -> Avanzada -> Admininistrar el acceso de otros programas a Skype.

5. Errores de ejecución

Por razones desconocidas, el trabajo con la biblioteca compilada para MetaTrader 5 x64 termina con error "desbordamiento de pila". Si esto se debe a Skype4COM, sólo queda esperar a las nuevas versiones, en las que se corrija el error.

Se adjunta un archivo con la librería con el de código fuente (un proyecto de Microsoft Visual C + + 2010) y un script de prueba para probar su eficacia.