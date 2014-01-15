Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FX_Sniper_Ergodic_CCI - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Fx Sniper
Descripcion:
El indicador que utiliza el indicador CCI técnico estándar, aparece como la principal línea roja y el indicador ergdic CCI se traza basándose en el promedio de EMA triple, mostrándose como la línea de señal púrpura.
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".
Fig.1 El indicador FX_Sniper_Ergodic_CCI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1542
