CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FX_Sniper_Ergodic_CCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1227
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
fx_sniper_ergodic_cci.mq5 (7.77 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Fx Sniper

Descripcion:

El indicador que utiliza el indicador CCI técnico estándar, aparece como la principal línea roja y el indicador ergdic CCI se traza basándose en el promedio de EMA triple, mostrándose como la línea de señal púrpura.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador FX_Sniper_Ergodic_CCI

Fig.1 El indicador FX_Sniper_Ergodic_CCI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1542

Skype Control Library Skype Control Library

Librería de controles de Skype

OpenBuyPosition_X OpenBuyPosition_X

El script OpenBuyPosition_X está diseñado para comprar en los valores fijos de Stop Loss y Take Profit en puntos del el precio actual. El volumen de la posición estará determinada por el nivel de pérdidas.

TrendPower TrendPower

El indicador de tendencia elaborado sobre la base de una comparación de seis niveles de medias móviles simples con el alto y bajo de la vela actual

Average Speed Average Speed

Calcular la velocidad media de los precios.