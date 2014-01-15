Autor real:

Fx Sniper

Descripcion:

El indicador que utiliza el indicador CCI técnico estándar, aparece como la principal línea roja y el indicador ergdic CCI se traza basándose en el promedio de EMA triple, mostrándose como la línea de señal púrpura.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador FX_Sniper_Ergodic_CCI