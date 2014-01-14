Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TrendPower - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2317
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
mandorr
Indicador de tendência que desenha com base na comparação de seis níveis de médias móveis com as máximas e mínimas para 10, 20, 30, 40, 50 e 60 períodos da vela atual.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 10.10.2007.
Fig.1 Indicador TrendPower
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1534
O Standard Deviation (StdDev) - Desvio Padrão - mede a volatilidade do mercado. Este indicador caracteriza a magnitude da variações do preço relativo a Média Móvel.FX_Sniper_Ergodic_CCI
O CCI ergódico.
O Stochastic Oscillator - Oscilador Estocástico - compara o preço de fechamento do ativo com a sua faixa de preço durante um determinado período de tempo.Average Speed
Calcular Velocidade Média do preço.