OneSideGaussianMA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
mladen
Descripcion:
La media móvil trazada basándose en el algoritmo de Gauss.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 17.07.2008.
Fig.1 Indicador MA OneSide Gaussian
