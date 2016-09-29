無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TrendPower - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
mandorr
現在のローソク足の10、20、30、40、50および60期間の高値と安値との単純移動平均の6レベルの比較に基づいて描かれたトレンド指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月10日に公開されました。
図1 TrendPower指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1534
