真实作者:
mandorr
本趋势指标是基于当前烛形上高低点的六个简单移动平均的比较绘制的. 移动平均的周期数分别为 10, 20, 30, 40, 50 和 60.
本指标首先于2007年10月10日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图.1 TrendPower 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1534
