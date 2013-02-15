Реальный автор:

mandorr

Трендовый индикатор, основанный на сравнении уровней шести простых скользящих средних с периодами 10 20, 30, 40, 50 и 60 с High и Low текущей свечи.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.10.2007.

Рис.1 Индикатор TrendPower