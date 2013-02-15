Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TrendPower - индикатор для MetaTrader 5
- 4178
Реальный автор:
mandorr
Трендовый индикатор, основанный на сравнении уровней шести простых скользящих средних с периодами 10 20, 30, 40, 50 и 60 с High и Low текущей свечи.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.10.2007.
Рис.1 Индикатор TrendPower
