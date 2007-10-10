CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Сила тренда (стоп лосс) - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6577
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: mandorr

Индикатор основан на сравнении текущей цены закрытия и шести простых скользящих средних с периодами 10 20, 30, 40, 50 и 60. Значения индикатора фиксированные: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100.



Lucky Lucky

Это исходник лидирующего на чемпионате winwin2007. Работает только со спредом 2. Закрывается при получении минимального профита и поэтому уровни стоплоссов и тейкпрофитов на ДЦ для него не проблема.

GannSwings V2 GannSwings V2

Индикатор GannSwings.

Digital MACD Digital MACD

Ещё одна версия цифрового индикатора.

ACD_PV ACD_PV

Так же относится к группе (PIVOT) - Точка Разворота.