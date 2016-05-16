und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TrendPower - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
mandorr
Ein Trend-Indikator auf der Grundlage eines Vergleichs von sechs einfachen gleitenden Durchschnitten mit den Periodenlängen 10, 20, 30, 40, 50 und 60 mit dem Hoch und Tief der aktuellen Kerze.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 10.10.2007.
Abb.1 Der TrendPower Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1534
