CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TrendPower - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1156
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

mandorr

Ein Trend-Indikator auf der Grundlage eines Vergleichs von sechs einfachen gleitenden Durchschnitten mit den Periodenlängen 10, 20, 30, 40, 50 und 60 mit dem Hoch und Tief der aktuellen Kerze.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 10.10.2007.

Fig.1 Der TrendPower Indikator

Abb.1 Der TrendPower Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1534

Der Asymmetrie Indikator Der Asymmetrie Indikator

Der Indikator definiert die Momente, wenn der Markt asymmetrisch wird und es einen starken Trendwechsel gibt

MPC - Measure Popular Candles MPC - Measure Popular Candles

MPC ist ein Skript, das die häufigsten Kerzen misst

Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos)

Es gibt viele Fibonacci-Indikatoren, trotzdem beschloss ich, mein eigenen für Sie zu erstellen.

Any Pair Stochastic Any Pair Stochastic

Dieser Indikator ist praktisch für Korrelationsanalysen und auch zur Analyse von Crosspaaren.