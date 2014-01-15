Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador asymmetry - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Fedor Igumnov
Descripcion:
Asymmetry es la relación entre el tercer momento central al cubo de la desviación estándar.
El tercer momento central es la desviación promedio de los miembros selectos de la variedad de muestreo. Como las desviaciones estándar debido cotizaciones fraccionables son demasiado pequeñas, la asimetría se calcula por el indicador RSI. Entonces tendremos el indicador de tendencia. Se habla de altos valores en comienzo de una nueva tendencia. Los valores bajos indican una tendencia llana.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 04.05.2011.
Fig.1 Indicador asymmetry
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1532
