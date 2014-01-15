Autor real:



Tinytjan

Descripcion:

El canal se traza utilizando Gauss Transform. La entrada de parámetro establece el ancho de la ventana dentro de la cual se calcula el indicador.

input uint WindowSize= 20 ;

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 29.02.2008.

Fig.1 Indicador The Support-Resistance Indicator