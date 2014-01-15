CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador Support-Resistance - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2001
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
onesidegaussian.mqh (12.93 KB) ver
support-resistanceindicator.mq5 (7.09 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Tinytjan

Descripcion:

El canal se traza utilizando Gauss Transform. La entrada de parámetro establece el ancho de la ventana dentro de la cual se calcula el indicador. 

input uint WindowSize=20; //anchura de la ventana

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 29.02.2008.

Fig.1 Indicador The Support-Resistance Indicator

Fig.1 Indicador The Support-Resistance Indicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1526

Exp_JMASlope Exp_JMASlope

El sistema de trading se dibuja en base a las señales del indicador JMASlope.

El indicador asymmetry El indicador asymmetry

El indicador que define los momentos cuando el mercado se vuelve asimétrico y hay fuerte tendencia de cambios

MPC - Medir las Velas Populares MPC - Medir las Velas Populares

MPC es un script que mide (busca) las velas que aparecen más frecuentemente

Indicador Auto Fibonacci (Auto Fibos) Indicador Auto Fibonacci (Auto Fibos)

Hay una gran cantidad de indicadores de Fibonacci por ahí, pero me decidí a hacer mi propio indicador para usted.