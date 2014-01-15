Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Autor real:
Tinytjan
Descripcion:
El canal se traza utilizando Gauss Transform. La entrada de parámetro establece el ancho de la ventana dentro de la cual se calcula el indicador.
input uint WindowSize=20; //anchura de la ventana
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 29.02.2008.
Fig.1 Indicador The Support-Resistance Indicator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1526
