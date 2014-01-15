Descripcion:

Este sistema de trading se dibuja sobre la base el indicador JMASlope. Se forma una señal en el cierre de la barra para realizar una operación.

Dependiendo del valor del parámetro de entrada hay una opción de uno de los dos algoritmos del sistema de trading:

input AlgMode Mode=breakdown;

Si hubo un avance de la línea de cero, en el primer algoritmo se forma la señal para realizar una operación. En el segundo algoritmo la señal se forma cuando el oscilador cambia su dirección.

Colocar el fichero compilado JMASlope.ex5 en the terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Los parámetros de entrada por defecto del EA que se han utilizado durante las pruebas, se muestra a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.

Fig. 1. Las instancias de la historia de ofertas en el gráfico.

Resultados de las pruebas para el 2011 con H4 XAUUSD:

Fig. 2. Tabla de resultados de las pruebas