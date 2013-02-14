CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор асимметрии - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5283
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Fedor Igumnov

Асимметрией называют отношение центрального момента третьего порядка к кубу среднеквадратичного отклонения.

Центральный момент третьего порядка - среднее отклонение членов выборки от дисперсии выборки. Так как среднеквадратичные отклонения из-за дробных котировок очень малы, асимметрия считается для значений индикатора RSI. Получается трендовый индикатор. Высокие значение говорят о начале нового тренда. Низкие - флэт.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.05.2011.  

Рис.1 Индикатор асимметрии

Рис.1 Индикатор асимметрии 

Exp_JMASlope Exp_JMASlope

Торговая система на сигналах индикатора JMASlope.

Support-Resistance Indicator Support-Resistance Indicator

Канал с использованием преобразования Гаусса

OneSideGaussianMA OneSideGaussianMA

Мувинг с использованием алгоритма Гаусса.

TrendPower TrendPower

Трендовый индикатор, основанный на сравнении уровней шести простых скользящих средних с High и Low текущей свечи