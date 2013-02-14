Реальный автор:

Fedor Igumnov

Асимметрией называют отношение центрального момента третьего порядка к кубу среднеквадратичного отклонения.



Центральный момент третьего порядка - среднее отклонение членов выборки от дисперсии выборки. Так как среднеквадратичные отклонения из-за дробных котировок очень малы, асимметрия считается для значений индикатора RSI. Получается трендовый индикатор. Высокие значение говорят о начале нового тренда. Низкие - флэт.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.05.2011.

Рис.1 Индикатор асимметрии