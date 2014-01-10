真实作者:

Fedor Igumnov

不对称是指标准偏差三次方的第三中心矩的比例.



第三中心矩是指从样本变量选择的平均偏差. 因为分数等式的原因, 标准偏差太小了, 不对称是为RSI指标计算的. 这样我们就取得了趋势指标. 高值表明了一个新趋势的开始. 低值表明了一个平缓的趋势.

本指标首先于2011年5月4日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 The asymmetry indicator (不对称指标)