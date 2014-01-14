Autor real:

Asymmetry é a relação entre o terceiro momento central ao cubo do desvio padrão.



O terceiro momento central é o desvio médio de membros de seleção de variância amostral. Como os desvios padrões, devido às cotações fracionais serem muito pequenas, a assimetria é calculada para o indicador de RSI. Então temos o indicador de tendência. Valores altos significam o começo de uma nova tendência. Valores baixos indicam uma tendência lateralizada.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 04.05.2011.

Fig.1 Indicador asymmetry