The asymmetry indicator - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Fedor Igumnov
Asymmetry é a relação entre o terceiro momento central ao cubo do desvio padrão.
O terceiro momento central é o desvio médio de membros de seleção de variância amostral. Como os desvios padrões, devido às cotações fracionais serem muito pequenas, a assimetria é calculada para o indicador de RSI. Então temos o indicador de tendência. Valores altos significam o começo de uma nova tendência. Valores baixos indicam uma tendência lateralizada.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 04.05.2011.
Fig.1 Indicador asymmetry
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1532
