Индикаторы

Асимметрия - индикатор для MetaTrader 4

igumnov
Просмотров: 7392
7392
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Асимметрией называют отношение центрального момента третьего порядка к кубу среднеквадратичного отклонения.

Центральный момент третьего порядка - среднее отклонение членов выборки от дисперсии выборки. Так как среднеквадратичные отклонения из-за дробных котировок очень малы, асимметрия считается для значений индикатора RSI. Получается трендовый индикатор.

Высокие значение говорят о начале нового тренда. Низкие - флэт.

