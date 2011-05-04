Описание:



Асимметрией называют отношение центрального момента третьего порядка к кубу среднеквадратичного отклонения.



Центральный момент третьего порядка - среднее отклонение членов выборки от дисперсии выборки. Так как среднеквадратичные отклонения из-за дробных котировок очень малы, асимметрия считается для значений индикатора RSI. Получается трендовый индикатор.

Высокие значение говорят о начале нового тренда. Низкие - флэт.

