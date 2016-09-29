無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Fedor Igumnov
非対称性は、標準偏差の3乗に対する三次の中心モーメントの比です。
三次の中心モーメントは、選択されたメンバーのサンプリングの分散からの平均偏差です。分数の引用による標準偏差は小さすぎるため、非対称性はRSI指標のために計算されます。これによってトレンド指標が得られます。高い値は、新しいトレンドの始まりを示します。低い値は、もみ合い相場を示します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2011年5月4日に公開されました。
図1 非対称指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1532
