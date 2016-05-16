und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Asymmetrie Indikator - Indikator für den MetaTrader 5
Fedor Igumnov
Asymmetrie ist das Verhältnis des Dritten zentralen Moments zur dritten Potenz der Standardabweichung.
Das zentrale Moment im tertiären Bereich ist die Durchschnittliche Abweichung der Auswahl der Mitglieder aus der Varianz der Stichprobe. Da die Standardabweichungen aufgrund der Divisionen zu klein sind, wird die Asymmetrie mit dem RSI-Indikator berechnet. Dann erhalten wir den Trend-Indikator. Hohe Werte versprechen den Beginn eines neuen Trends. Niedrige Werte deuten auf eine Seitwärtsbewegung.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 04.05.2011.
Abb.1 Der asymmetry Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1532
