CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Der Asymmetrie Indikator - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
968
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Fedor Igumnov

Asymmetrie ist das Verhältnis des Dritten zentralen Moments zur dritten Potenz der Standardabweichung.

Das zentrale Moment im tertiären Bereich ist die Durchschnittliche Abweichung der Auswahl der Mitglieder aus der Varianz der Stichprobe. Da die Standardabweichungen aufgrund der Divisionen zu klein sind, wird die Asymmetrie mit dem RSI-Indikator berechnet. Dann erhalten wir den Trend-Indikator. Hohe Werte versprechen den Beginn eines neuen Trends. Niedrige Werte deuten auf eine Seitwärtsbewegung.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 04.05.2011.

Fig.1 Der asymmetry Indikator

Abb.1 Der asymmetry Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1532

MPC - Measure Popular Candles MPC - Measure Popular Candles

MPC ist ein Skript, das die häufigsten Kerzen misst

Support-Resistance Indicator Support-Resistance Indicator

Der Kanal wird mit der Gauss-Transformation erstellt

TrendPower TrendPower

Ein Trend-Indikator auf der Grundlage eines Vergleichs von sechs einfachen gleitenden Durchschnitten mit dem Hoch und Tief der aktuellen Kerze

Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos)

Es gibt viele Fibonacci-Indikatoren, trotzdem beschloss ich, mein eigenen für Sie zu erstellen.