CatFX50 - indicador para MetaTrader 5
Indicador de señal de flecha de semáforo basado en las señales de tendencia y reversión de EMA de los cruces del oscilador StepSto_v1 y de su línea de señal.
Coloca el fichero compilado StepSto_v1.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Parámetros de entrada del Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada Indicador | //+----------------------------------------------+ input int confirm_StepMA_Bars=2; //número de barras que confirman la señal input HourCount TradeTimeFrom=D00; //comenzar a operar input HourCount TradeTimeTo=D23; //parar de operar input bool alert_ON=false; //permiso para enviar alertas input double Kfast=1.0000; input double Kslow=1.0000; input uint EMA_Period=50;
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 11.10.2007.
Fig.1 El indicador CatFX50
