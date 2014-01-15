CodeBaseSecciones
Indicadores

CatFX50 - indicador para MetaTrader 5

stepsto_v1.mq5 (9.81 KB) ver
catfx50.mq5 (10.82 KB) ver
Indicador de señal de flecha de semáforo basado en las señales de tendencia y reversión de EMA de los cruces del oscilador StepSto_v1 y de su línea de señal.

Coloca el fichero compilado StepSto_v1.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators. 

Parámetros de entrada del Indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada Indicador              |
//+----------------------------------------------+
input int confirm_StepMA_Bars=2;    //número de barras que confirman la señal
input HourCount TradeTimeFrom=D00;  //comenzar a operar
input HourCount TradeTimeTo=D23;    //parar de operar
input bool alert_ON=false;          //permiso para enviar alertas
input double Kfast=1.0000;
input double Kslow=1.0000;
input uint EMA_Period=50;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 11.10.2007.  

Fig.1 El indicador CatFX50

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1523

