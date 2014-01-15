Indicador de señal de flecha de semáforo basado en las señales de tendencia y reversión de EMA de los cruces del oscilador StepSto_v1 y de su línea de señal.

Coloca el fichero compilado StepSto_v1.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Parámetros de entrada del Indicador:

input int confirm_StepMA_Bars= 2 ; input HourCount TradeTimeFrom=D00; input HourCount TradeTimeTo=D23; input bool alert_ON= false ; input double Kfast= 1.0000 ; input double Kslow= 1.0000 ; input uint EMA_Period= 50 ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 11.10.2007.

Fig.1 El indicador CatFX50