CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SR-RateIndicator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1352
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
onesidegaussian.mqh (12.93 KB) ver
sr-rateindicator.mq5 (6.65 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Tinytjan

Descripcion:

Una tendencia, traza un oscilador normalizado en forma de un histogram. El rango de cambio es -100 / 100. El color del indicador corresponde a la dirección de la tendencia.

Los parámetros de entrada siguientes definen los valores alto bajo después de que la tendencia es considerada válida.

input int inHighLevel=+20;
input int inLowLevel=-20;

El parámetro de entrada WindowSize establece el ancho de la ventana dentro de la cual se calcula el indicador. 

input uint WindowSize=20; //anchura de la ventana

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 29.02.2008.

Fig.1 Indicador SR-RateIndicator

Fig.1 Indicador SR-RateIndicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1522

Volty Channel Stop Volty Channel Stop

Indicador de tendencia que considera la volatilidad de los mercados

Indicador Auto Fibonacci (Auto Fibos) Indicador Auto Fibonacci (Auto Fibos)

Hay una gran cantidad de indicadores de Fibonacci por ahí, pero me decidí a hacer mi propio indicador para usted.

CatFX50 CatFX50

Indicador de señal de flecha de semáforo basado en las señales de tendencia y reversión de EMA de los cruces del oscilador StepSto_v1 y de su línea de señal

KiS_max_min_Channels KiS_max_min_Channels

El canal trazado en los precios altos y bajos de las velas de un día