Tinytjan

Una tendencia, traza un oscilador normalizado en forma de un histogram. El rango de cambio es -100 / 100. El color del indicador corresponde a la dirección de la tendencia.



Los parámetros de entrada siguientes definen los valores alto bajo después de que la tendencia es considerada válida.

input int inHighLevel=+ 20 ; input int inLowLevel=- 20 ;

El parámetro de entrada WindowSize establece el ancho de la ventana dentro de la cual se calcula el indicador.



input uint WindowSize= 20 ;

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 29.02.2008.

Fig.1 Indicador SR-RateIndicator