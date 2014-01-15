Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SR-RateIndicator - indicador para MetaTrader 5
Tinytjan
Una tendencia, traza un oscilador normalizado en forma de un histogram. El rango de cambio es -100 / 100. El color del indicador corresponde a la dirección de la tendencia.
Los parámetros de entrada siguientes definen los valores alto bajo después de que la tendencia es considerada válida.
input int inHighLevel=+20; input int inLowLevel=-20;
El parámetro de entrada WindowSize establece el ancho de la ventana dentro de la cual se calcula el indicador.
input uint WindowSize=20; //anchura de la ventana
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 29.02.2008.
Fig.1 Indicador SR-RateIndicator
