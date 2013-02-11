Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CatFX50 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4104
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Семафорный, стрелочный сигнальный индикатор на основе тренда EMA и сигналов разворота с пересечений осциллятора StepSto_v1 и его сигнальной линии.
Для работы индикатора необходимо наличие скомпилированного файла StepSto_v1.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input int confirm_StepMA_Bars=2; //количество баров для подтверждения сигнала input HourCount TradeTimeFrom=D00; //старт торговли input HourCount TradeTimeTo=D23; //завершение торговли input bool alert_ON=false; //разрешение на подачу алерта input double Kfast=1.0000; input double Kslow=1.0000; input uint EMA_Period=50;
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2007.
Рис.1 Индикатор CatFX50
Канал, построенный на ценах High и Low дневных свечекMACDWaterlineCrossExpectator, эффективность системы MACD
Это классическая торговая система на индикаторе MACD, которая заключается в покупке при пересечении ватерлинии вверх, и продаже при пересечении ватерлинии вниз. Эксперт включает в себя систему манименеджмента, которая имеет положительное математическое ожидание.
Система основана на индикаторе Моментум и предполагает, что очень сильные движения цены являются определяемыми. Цунами возникают при резких изменениях цен. Например, при изменении американского индекса Nonfarm Payrolls. Эксперт хорошо работает на символах AUDUSD, USDJPY и EURUSD.SR-RateIndicator
Трендовый, нормированный осциллятор выполненный в виде гистограммы