Индикаторы

CatFX50 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Семафорный, стрелочный сигнальный индикатор на основе тренда EMA и сигналов разворота с пересечений осциллятора StepSto_v1 и его сигнальной линии.

Для работы индикатора необходимо наличие скомпилированного файла StepSto_v1.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators. 

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input int confirm_StepMA_Bars=2;    //количество баров для подтверждения сигнала
input HourCount TradeTimeFrom=D00;  //старт торговли
input HourCount TradeTimeTo=D23;    //завершение торговли
input bool alert_ON=false;          //разрешение на подачу алерта
input double Kfast=1.0000;
input double Kslow=1.0000;
input uint EMA_Period=50;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2007.  

Рис.1 Индикатор CatFX50 

